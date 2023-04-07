Происшествия 07 апреля 2023, 00:58 Власти ДНР помогут семьям погибших и раненым при ударе ВСУ по автобазе Донецка Пушилин: семьям погибших и пострадавшим при обстреле Донецка окажут помощь РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что семьям погибших и пострадавшим при ракетном обстреле Донецка Вооруженными силами Украины окажут необходимую помощь. Об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

«К сожалению, есть и погибшие, есть и раненые. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Для раненых также все необходимое будет обеспечено», — проинформировал он.

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При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка 6 апреля погибли по меньшей мере четыре человека. Населенный пункт остался без света. Пушилин добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

«Противник коварен, он не бережет и пренебрегает даже своими гражданами и своими военнослужащими», — подчеркнул врио главы ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что власти региона уйдут в отставку, но продолжат свою работать. Он подчеркнул, что так произошло после того, как российский президент Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова, а на его место назначил бывшего председателя правительства Виталия Хоценко.