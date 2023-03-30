Власть 30 марта 2023, 15:12 Правительство ДНР уйдет в отставку Врио главы ДНР Пушилин: правительство региона уйдет в отставку, но будет работать РИА «Новости»

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Правительство Донецкой Народной Республики формально уйдет в отставку, но продолжит работу после перехода бывшего премьер-министра республики Виталия Хоценко на должность врио губернатора Омской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах», — написал он.

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Пушилин объяснил, что так произошло после того, как российский президент Владимир Путин отправил в отставку досрочно губернатора Омской области Александра Буркова, а на его место временно назначил Виталия Хоценко.

Бурков был главой региона с 14 сентября 2018 года, он сам написал заявление о досрочной отставке.

Хоценко же работает в органах государственной власти России с 2010 года. Он занимал должность директора департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Позже стал главой Минэнерго Ставропольского края, а потом работал в департаменте промышленной политики и проектного управления Минпромторга.

Правительство ДНР Хоценко возглавил в июне 2022 года.