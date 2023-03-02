Происшествия 02 марта 2023, 12:25 Электроподстанцию и газовую станцию подорвали в селе Брянской области — Baza Baza: электроподстанция и газовая станция взорваны в селе Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Электроподстанция и газовая станция пострадали в селе Сушаны в результате атаки украинских диверсантов, сообщил Telegram-канал Baza. По данным источника канала, объекты подорвали.

Официально данные об этом не подтверждены. В настоящее время в населенном пункте идет боестолкновение, сообщал Mash. В селе находятся украинские диверсанты.

Реклама

По предварительным данным, они захватили заложников среди местных жителей. Губернатор Брянской области не подтверждал эту информацию, но сообщал о том, что в селе Сушаны загорелся жилой дом после сброса с беспилотника противника.

Богомаз также сообщал о проникновении в село Любечане группы украинских диверсантов. По его информации, они обстреляли движущийся автомобиля. В результате обстрела один человек погиб, пострадал 10-летний ребенок. Пострадавшего доставили в больницу.

«Вооруженными силами России ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — заверил губернатор.

Кроме того, под минометный обстрел ВСУ сегодня попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате никто не пострадал. Но два дома получили повреждения.