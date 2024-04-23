Происшествия 23 апреля 2024, 06:20 Власти Белгородской области оценили потери от украинских обстрелов Губернатор Гладков: от обстрелов ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области РИА «Новости»

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В Белгородской области от обстрелов погибли 120 человек и получили ранения более 650 мирных жителей. Губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба призвал не настаивать на возвращении эвакуированных в другие регионы детей до конца весны. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Ситуация крайне сложная, обстрелы продолжаются. <…> Погибли в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок. У некоторых детей ампутированы руки, ноги», — сказал он.

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Вячеслав Гладков сообщил, что в 42 региона России выехали более 12 тысяч детей. Родители двух тысяч из них написали заявления на их возвращение. Однако губернатор призвал оставить детей в лагерях до конца мая.

Он назвал обстрелы со стороны Украины варварским и нечеловеческим отношением к жителям. Вячеслав Гладков объявил о том, что в некоторых населенных пунктах ради безопасности отменили пасхальные богослужения.

Весенние каникулы в приграничных районах Белгородской области прошли досрочно. Учащихся колледжей и вузов перевели на дистанционное обучение.