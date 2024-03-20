Общество 20 марта 2024, 08:43 Школьные каникулы в приграничных районах Белгородской области начнутся досрочно Гладков: каникулы в приграничных белгородских районах начнутся досрочно РИА «Новости»

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Школьные каникулы в приграничных районов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа начнутся досрочно — до конца текущей недели. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте» по итогам заседания оперштаба.

«Мы приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — рассказал глава региона.

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Он добавил, что в колледжах и вузах занятия будут проходить дистанционно, преподавателям также не придется появляться в зданиях учебных заведений.

На этой неделе кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и допобразования работать не будут, подчеркнул он.

На остальной части территории Белгородской области обучение продлится до конца недели, а с понедельника, 25 марта, школьники уйдут на плановые каникулы.

С 20 марта из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ в регионе установят блокпосты на въезде в ряд населенных пунктов, расположенных недалеко от границы с Украиной.