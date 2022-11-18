Происшествия 18 ноября 2022, 08:22 Расследованием пожара с семью погибшими под Стерлитамаком занялся Следком СКР возбудил дело за причинение смерти по неосторожности после пожара под Стерлитамаком Пресс-служба МЧС

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Уголовное дело возбудили после пожара в жилом доме на территории Стерлитамакского района в Башкирии. Погибли семь человек, сообщил Следственный комитет России.

Пожар начался около 03:30 (01:30 по московскому времени). Загорелся двухквартирный кирпичный жилой дом в деревне Матвеевка. В помещении находилась многодетная семья. Двух мальчиков 2017 года рождения отец семейства успел спасти, оставшиеся пятеро детей погибли вместе с родителями. Уголовное дело завели по статье о причинении по неосторожности смерти двух и более лиц.

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«Опрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — рассказали в Следкоме.

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В МЧС уточнили, что огонь локализовали спустя почти четыре часа на площади 56 квадратных метров. В тушении участвовали 62 человека и 25 единиц техники.

Крупный пожар произошел 17 ноября в Москве на рынке «Садовод». Загорелись два торговых павильона на 25-й линии, началось сильное задымление. Людей эвакуировали, на место вылетел вертолет спасателей.