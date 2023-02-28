Эксклюзив 28 февраля 2023, 12:36 Появились кадры предположительного падения беспилотников около нефтебазы в Туапсе Вероятный момент взрывов беспилотников в районе нефтебазы в Туапсе попал на видео

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Начиненные взрывчаткой два украинских беспилотника совершили неудачную атаку нефтебазы в Туапсе. По данным СМИ, дроны не долетели до объекта и упали в 100 метрах от него. В распоряжении «360» оказалось видео, предположительно, снятое с места происшествия.

На опубликованных кадрах вдалеке раздался взрыв, а в небо поднялся огненный столб. После произошла еще одна детонация.

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В администрации города сообщили, что ночью на территории нефтебазы после хлопков загорелась хозяйственная постройка. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Пожар быстро потушили.

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Нефтяные резервуары повреждений не получили. Разлива топлива не произошло. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.