Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в хостеле

Выяснением причины пожара в хостеле на улице Алма-Атинской, 7 занялась прокуратура Москвы. Она начала проверку, сообщила пресс-служба.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального закона, в том числе о пожарной безопасности», — сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам прокуратура Москвы примет процессуальное решение.

Пожар на первом этаже дома по улице Алма-Атинской, 7 корпус 2 произошел в ночь на 29 июля. Там находился хостел. Пожарная сигнализация не сработала, погибли восемь человек. Причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.