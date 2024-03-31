Происшествия 31 марта 2024, 16:31 Владельца ЛГБТ-клуба в Оренбурге арестовали Суд отправил в СИЗО владельца ЛГБТ-клуба Pose в Оренбурге РИА «Новости»

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Суд Оренбурга арестовал до 18 мая владельца клуба Pose по делу об организации объединения, деятельность которого признана экстремистской в России. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Мужчину задержали 29 марта в Москве. До этого в его бар приходили силовики.

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Арт-директора Александра Климова и администратора Диану Камильянову также отправили в СИЗО на аналогичный срок.

Следственные органы считают, что они придерживаются нетрадиционных взглядов и организовывали ЛГБТ*-вечеринки.

Климов искал артистов, а Камильянова занималась программами мероприятий.

Ранее общественники в Тамбове попросили сотрудников СК проверить местный фестиваль, на котором, как они заявили, демонстрировался ЛГБТ*-танец.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.