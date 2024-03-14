Общество 14 марта 2024, 16:12 Общественники пожаловались в СК на ЛГБТ-танец на фестивале в Тамбове Движение «Зов народа» призвало СК проверить ЛГБТ-танец на фестивале в Тамбове РИА «Новости»

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Общественное движение «Зов народа» обратилось с письмом с Следственный комитет с просьбой проверить фестиваль танцев в Тамбове на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом «360» рассказали в пресс-службе организации.

Всероссийский конкурс хореографических коллективов «В ритме века» прошел 10 марта. В нем приняли участие дети разных возрастов, однако внимание общественников привлекло выступление взрослого участника, танец которого они расценили как непристойный.

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«Он исполнил танец в стиле ЛГБТ*. Это было крайне неуважительно по отношению к участникам и зрителям, а также нарушает законодательство. Просим СК провести проверку данного мероприятия», — заявили в организации.

Ранее представители движения призвали возбудить уголовные дела против писателя Михаила Веллера за пожелание удачи ВСУ в новом контрнаступление против российских военных в зоне СВО.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено. Пропаганда нетрадиционных отношений также запрещена на территории РФ.