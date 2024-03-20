Общество 20 марта 2024, 19:10 Двух сотрудников ЛГБТ-бара в Оренбурге арестовали Суд арестовал сотрудников бара в Оренбурге за организацию ЛГБТ-вечеринки Pxhere

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Арт-директора и администратора ЛГБТ*-бара Pose арестовали по делу об организации экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга.

Обвиняемых отправили в СИЗО до 18 мая. Однако постановление суда пока не вступило в законную силу. Уголовное дело возбудили по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

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«Обвиняемые, являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору <…> работали в баре Роse, обеспечивали его функционирование», — передали в суде.

Администратор бара подбирала персонал и контролировала качество обслуживания посетителей. Также она утверждала программы выступлений, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, занималась фото- и видеосъемкой.

Арт-директор бара подбирал артистов, общался с ними, проводил собрания, а также пропагандировал среди гостей заведения «нетрадиционные сексуальные отношения».

Полицейские и мэрия Воронежа начали проверку в отеле «Азимут» на ЛГБТ*-пропаганду. На мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние, поэтому посетители вызвали полицейских.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено