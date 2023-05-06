Происшествия 06 мая 2023, 23:25 Владелец складов в Первомайском заявил, что восемь из них заполнены горючим Владелец горящих в Первомайском складов Мытарев заявил, что в 8 из них хранится горючее Pixabay

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В горящих складах в Свердловской области хранится горючее. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил генеральный директор предприятия «Гефест-М» Владимир Мытарев, которому принадлежат складские помещения.

Мытарев отметил, что огонь на склады перекинулся с ландшафтного пожара, сейчас тушением занимается МЧС.

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«Какие именно склады горят, неизвестно. Их 36, из них восемь — с горючим», — заявил Мытарев.

В Режевском городском округе, где находятся склады, ввели режим ЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. К ликвидации огня привлекли около 50 человек и 14 единиц техники.

Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайского в пункты временного размещения. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте.