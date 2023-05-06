Важное 06 мая 2023, 22:38 Режим ЧС ввели в Режевском округе под Екатеринбургом, где горят склады Глава Свердловской области Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической Pixabay

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В Режевском городском округе Свердловской области ввели режим ЧС, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Иван Карташов. Ранее в поселке Первомайском загорелись склады, огонь перекинулся с лесных пожаров.

«На территории Режевского городского округа с 23:30 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Карташов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. Его заявление опубликовали на официальной странице субъекта во «ВКонтакте». Погодные условия усугубили ситуацию — сухая зима, жаркая весна и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня.

«Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы — Архангельская область, Красноярский край», — отметил глава региона.

Куйвашев поблагодарил за помощь волонтеров и призвал население помогать в тушении пожаров по мере сил — организовывать подвоз воды и оборудования.