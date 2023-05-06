06 мая 2023, 22:45
Жителей поселка Первомайского начали эвакуировать из-за пожара
Глава Режевского округа Карташов: жителей Первомайского начали эвакуировать из-за пожара
Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайского в Свердловской области, где загорелись склады. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов. Людей вывозят автобусами и на личных авто.
«Начата эвакуация жителей поселка Первомайского. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте», — написал он и добавил, что на месте ЧП развернули оперативный штаб.
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Ранее в МЧС по региону сообщили, что возгорание произошло из-за перехода лесного пожара на складские помещения поселка. К ликвидации огня привлекли около 50 человек и 14 единиц техники. По данным источника ТАСС, в загоревшихся складах хранится порох.
В комментариях к сообщениям Карташова жители близлежащих населенных пунктов оставляют множество сообщений. Люди интересуются обстановкой в их поселках и предлагают помощь в тушении пожара и размещении эвакуируемых людей.
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Лесные пожары
Свердловская область
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