Происшествия 27 ноября 2022, 20:26 Виновница смертельного ДТП на северо-западе Москвы заявила, что потеряла сознание Telegram-канал «112»: виновница смертельного ДТП на северо-западе Москвы потеряла сознание Прокуратура Москвы

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Женщина, управлявшая автомобиля Kia, который стал участником смертельного ДТП на северо-западе Москвы, заявила, что потеряла сознание во время аварии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Предположительной виновнице ДТП, в котором погибли два человека, 37 лет. Сейчас она в шоковом состоянии.

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Водительский стаж женщины — четыре года. Ей предстоит медосвидетельствование.

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Авария произошла вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы. Черная иномарка Kia сбила насмерть женщину-пешехода, которая шла в двумя детьми. Один из пострадавших детей скончался в машине скорой помощи. Он был в состоянии клинической смерти.

Медики пытались помочь ребенку, но спасти его жизнь не удалось. Вторым пострадавшим оказался 10-месячный младенец, которого экстренно госпитализировали.

Как уточнили в московском дептрансе, сидевшая за рулем машины женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар. Расследование ДТП взяла под контроль прокуратура.