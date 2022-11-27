27 ноября 2022, 19:41
Пострадавший в ДТП на улице Свободы в Москве ребенок скончался
Госавтоинспекция подтвердила смерть ребенка, пострадавшего в ДТП на северо-западе Москвы
Ребенок, который пострадал в ДТП на улице Свободы в Москве, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По информации Telegram-канала «112», пострадавший ребенок находился в состоянии клинической смерти, врачи пытались спасти ему жизнь, но не смогли.
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Его мать умерла на месте происшествия. Второго пострадавшего ребенка, 10-месячного младенца, экстренно доставили в больницу.
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За рулем Kia была 37-летняя женщина. По неизвестной пока причине она не справилась с управлением и вылетела на тротуар в районе дома 15/10, сбив маму с детьми.
Прокуратура взяла под контроль проверку по факту смертельного ДТП.
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