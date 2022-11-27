Эксклюзив 27 ноября 2022, 18:58 Женщина погибла и двое детей пострадали в ДТП с Kia в Москве Источник «360»: Kia вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину на улице Свободы в Москве РИА «Новости»

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Автомобиль Kia сбил насмерть женщину-пешехода на улице Свободы на северо-западе Москвы. После ДТП иномарка перевернулась, сообщил источник «360». Травмы получили двое детей и еще одна женщина, которая была за рулем машины.

По предварительным данным, один пострадавший ребенок был в коляске. Второму около шести-семи лет. После аварии он потерял сознание, добавил собеседник «360». Авария произошла в районе дома 15/10.

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Все обстоятельства происшествия уточняются. С ребенком находится его мать, уточнил источник.

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В департаменте транспорта подтвердили информацию о ДТП. По данным ведомства, автомобиль не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов. На место прибыли оперативные службы

Движение в районе ДТП затруднено.