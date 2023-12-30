30 декабря 2023, 11:14
Виновником смертельного ДТП на Ярославском шоссе оказался водитель Mazda
Источник «360»: женщину на Ярославском шоссе в Москве сбил водитель Mazda
Виновником смертельного ДТП на дублере Ярославского шоссе в Москве утром 30 декабря оказался не водитель BMW. По информации источника «360», на пешехода наехала Mazda.
В распоряжении «360» также оказались фотографии с места аварии. На кадрах видно, что правая часть автомобиля сильно повреждена, вероятно, авария произошла на большой скорости.
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Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что водитель иномарки вылетел на красный сигнал светофора и сбил женщину, когда та переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая скончалась.
Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливают все обстоятельства ДТП.
В четверг у жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы мужчина, управляя иномаркой, сбил пенсионерку и скрылся с места. Очевидцы вызвали полицию и скорую, а также оказали 80-летней пострадавшей первую помощь.
ДТП
Москва 2023
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