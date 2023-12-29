29 декабря 2023, 15:45
Иномарка сбила пенсионерку на северо-западе Москвы
Пожилой мужчина сбил пенсионерку во дворе дома на северо-западе Москвы
Около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что 67-летний водитель автомобиля марки Nissan не дождался сотрудников правоохранительных органов и покинул место ДТП.
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Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью.
«Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует привлечение водителя к ответственности», — добавили в ведомстве.
Ранее иномарка сбила пенсионера в Свердловской области. От полученных травм мужчина скончался на месте.
ДТП
Москва 2023
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