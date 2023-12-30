Происшествия 30 декабря 2023, 10:14 Водитель BMW насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы Госавтоинспекция Москвы: женщина погибла в ДТП на северо-востоке столицы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Северо-Восточном административном округе Москвы утром 30 декабря иномарка сбила женщину. От полученных травм она скончалась, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на дублере Ярославского шоссе рядом с домом № 3 водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. В этот момент она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Реклама

Прибывшие на место автоинспекторы начали устанавливать все причины и обстоятельства аварии.

Накануне около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерка получила тяжелые травмы. Виновник скрылся с места ДТП, не дожидаясь правоохранителей.