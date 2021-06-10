Ветер и град устроили блэкаут в Белогорске

Жители Белогорска в Амурской области остались без света после сильнейшего ливня с градом. Непогода обрушилась на город накануне, ветер достигал такой силы, что даже переворачивал автобусные остановки.

О последствиях рассказал в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков. По его словам, в эпицентре оказался микрорайон «Гора».

«Двор дома, где живу, усеян градом, с теплицы сорвало крышу, град в ней побил что смог», — посетовал он.

Мелюков снял на видео засыпанные градом улицы и опубликовал фото с перевернутым автобусным павильоном. По его данным, в результате никто не пострадал, но жители микрорайона пока сидят без света. Последствия устраняют аварийные бригады.

Про данным местного издания belogorck.ru, с частного здания на улице Кирова сорвало крышу. Ветер повредил автомобили, стоящие на парковке.

Ранее гроза с ливнем и крупным градом обрушилась на Ленинградскую область. особенно несладко пришлось жителям Гатчинского района, где размер градин достигал двух сантиметров.

Проливной дождь накануне затопил и несколько улиц в Саратове. Местные жители жаловались, что им приходится пересекать город вплавь.