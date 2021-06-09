Сильный ливень заставил жителей Саратова пересекать город вплавь. Видео

Сильный ливень с градом обрушился на Саратов. Непогода привела к падению деревьев и затоплению некоторых улиц. Местные жители поделились кадрами в соцсетях.

Один из саратовских водителей заснял участок дороги, который из-за дождя превратился в реку. Мужчинам пришлось добираться по пояс в воде к затопленной машине. При этом ливень не прекращался.

В этом ролике местный житель показал дорогу, на которой местами размыло асфальт. Теперь проехать по ней невозможно.

Первый замглавы города Дмитрий Алексеев уже провел экстренное оперативное совещание из-за последствий непогоды.

«Главы районных администраций доложили о ситуациях на территориях. Самая сложная обстановка в Заводском и Кировском районах. Здесь зафиксированы серьезные подтопления улиц, имеются случаи падения деревьев, проводилась эвакуация людей из автомобилей», — сообщила пресс-служба мэрии в Telegram.

Сейчас специалисты занимаются запуском электротранспорта. Полностью возобновить работу планируют к утру 9 июня. Коммунальщикам поручили совместно с районными администрациями убрать последствия ливня и привести в штатный режим жизнедеятельность города.