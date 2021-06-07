«Шел 299-й день зимы». Лето в России принесло град, грозы и снег

В России неделя началась с удивительных погодных явлений. Если в Москве ветер валил деревья, а в Ленинградской области сыпал крупный град, то в Красноярском крае снова появились сугробы.

В центре столицы девять автомобилей оказались придавлены упавшими деревьями. Пострадали машины у дома 11/5 на улице Рочдельской. Один человек получил травмы.

В столичном регионе из-за ухудшившейся погоды объявили штормовое предупреждение. Не исключено, что грозы и сильный ветер возьмут свое и в ночное время.

В Ленинградской области небо затянуло черными тучами. В регионе тоже прошли дожди, гремели грозы, в отдельных районах выпал град.

Во власти грозового фронта регион оказался во второй половине дня. В Гатчинском районе размер градин достигал двух сантиметров.

Осадкам удивились и жители Подмосковья, Владимирской и Тверской областей. Солнце и чистое небо за мгновение покрылись порывистым ветром и дождевыми зарядами.

«От дороги море пыли. Слепни и оводы достали, ничего делать не дают. Все утро призывала дождь. Допризывалась. Мощнейшая гроза с ливнем. Но такого града я не заказывала», — написала жительница Тверской области в Instagram.

В свои права лето не спешит вступать в Норильске. С одной стороны, понятно: город на севере Красноярского края и погода там довольно сурова. С другой — местным жителям тоже хочется тепла.

«Шел 299-й день зимы. От радости мы затопили печь и достали санки…» — подписали фото заснеженных улиц в Сети.

«Мы ждали лета, пришла зима», — охарактеризовали пользователи погоду за окном фразой из песни Виктора Цоя «В наших глазах».

От июня россиянам стоит ждать как заморозков, так и тепла вместе с аномальной жарой. Ниже нуля градусов температура опустится на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, в Хакасии, Иркутской области и Туве. В центральных регионах РФ будет дождливо, но тепло — около плюс 25 градусов.