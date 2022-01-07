СК возбудил дело после крушения частного вертолета в Башкирии

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Башкирии после крушения частного вертолета. Жертвами ЧП стали два человека.

По данным следствия, вертолет марки AS-350 с регистрационным опознавательным знаком RA-07295 следовал из Павловки в Уфу, вблизи села Карагайкуль Благовещенского района воздушное судно потерпело крушение. Командир воздушного судна был доставлен в больницу, два пассажира скончались.

Источник фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, рассказали в Центральном МСУ на транспорте СК России.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия. Они допрашивают свидетелей. В рамках дела назначены экспертизы. Окончательный вывод о причинах ЧП будет сделан после проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств.