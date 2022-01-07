Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии. На его борту находились три человека, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшей 6 января 2022 года около 23:20 по московскому времени аварийной посадкой вертолета марки AS 350, бортовой номер RA-07219», — сообщило надзорное ведомство.

Провести проверку поручил приволжский транспортный прокурор Дмитрий Коноша. Согласно предварительной информации, вертолет летел из Уфы в село Павловка. Он совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе.

На борту вертолета находились три человека. Как написал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, один человек погиб, еще двое пострадали.

На место отправились сотрудники прокуратуры, следователи и спасательные службы. Все причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. После завершения проверки и при наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования.