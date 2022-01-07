МЧС опубликовало кадры с места жесткой посадки вертолета в Башкирии

Спасатели МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте жесткой посадки вертолета в Башкирии. По предварительным данным, один человек погиб, двое других пострадавших сейчас получают необходимую помощь.

Сообщение о совершении вынужденной посадки частного вертолета поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по республике в 23:11 по московскому времени.

Видео/Фото: МЧС РФ

По словам диспетчера, вертолет летел по маршруту Уфа — село Павловка Нуримановского района.

На место происшествия прибыли спасатели приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с медиками центра медицины катастроф.

Очевидцы рассказали, что после жесткой посадки возгорания в вертолете не было. Сейчас спасатели уже завершили поисково-спательные работы.

«Предварительно, врачами констатирована смерть одного человека, двум оказывается необходимая помощь. Всего к поискам была задействована группировка в количестве 25 человек и восьми единиц техники», — сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алик Шарафутдинов.

Информация о причинах происшествия и состоянии пострадавших выясняется.

О том, что частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии стало известно в ночь на 7 января. Уфимская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов в связи с аварийной посадкой вертолета марки AS 350.