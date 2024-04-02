Происшествия 02 апреля 2024, 11:54 Вертолет ВВС Абхазии с тремя членами экипажа потерпел крушение у Владимировки МО Абхазии: вертолет ВВС потерпел крушение к юго-востоку от Сухума Unsplash

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Вертолет Ми-24 ВВС Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе к юго-востоку от Сухума. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе минобороны республики, на борту было три члена экипажа, все живы.

«В районе населенного пункта Владимировка вертолет военно-воздушных сил министерства обороны Республики Абхазия совершил вынужденную посадку. Жизни экипажа ничего не угрожает», — передали в ведомстве.

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На месте происшествия работают спецслужбы. Причины жесткой посадки судна выяснят специалисты.

Ранее вертолет Ми-8 с вахтовиками жестко приземлился в Магаданской области. ЧП произошло в 75 километрах от поселка Эвенск Северо-Эвенского района. Один человек погиб, двое пострадали. Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения».