Происшествия 14 марта 2024, 05:01 Вертолет Ми-8 с вахтовиками жестко сел в Магаданской области РИА «Новости»

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Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку в районе Кварцевой горы в Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«На борту находилось 20 человек. Есть погибшие и пострадавшие». — уточнил канал.

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Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа».

Обстоятельства произошедшего уже выясняются.

По информации «Интерфакса», два человека погибли. Среди основных версий крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

В начале февраля вертолет Ми-8, доставлявший спортсменов на соревнования в Вытегру, потерпел крушение в Карелии, рухнув в Онежское озеро. Тела всех членов экипажа нашли, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в американском штате Орегон потерпел крушение самолет Piper PA-32, никто не выжил.