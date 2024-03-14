14 марта 2024, 05:01
Вертолет Ми-8 с вахтовиками жестко сел в Магаданской области
Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку в районе Кварцевой горы в Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
«На борту находилось 20 человек. Есть погибшие и пострадавшие». — уточнил канал.
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Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа».
Обстоятельства произошедшего уже выясняются.
По информации «Интерфакса», два человека погибли. Среди основных версий крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.
В начале февраля вертолет Ми-8, доставлявший спортсменов на соревнования в Вытегру, потерпел крушение в Карелии, рухнув в Онежское озеро. Тела всех членов экипажа нашли, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее в американском штате Орегон потерпел крушение самолет Piper PA-32, никто не выжил.
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