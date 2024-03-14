14 марта 2024, 10:25
Дело возбудили после крушения Ми-8 в Магаданской области
СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области
СК возбудил головное дело после экстренной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — сообщили в ведомстве.
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ЧП произошло в 75 километрах от поселка Эвенск Северо-Эвенского района. Вертолет Ми-8 перевозчика «Дальнереченск Авиа» совершил аварийную посадку. Изначально транспортное средство следовало по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан.
Предварительно установили, что рейс перевозил работников золоторудного месторождения: на борту находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. Один из них погиб, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Предполагаемая причина произошедшего — неисправность двигателя. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и установит точные обстоятельства ЧП.
Ранее при крушении Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские летчики.
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