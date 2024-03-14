Происшествия 14 марта 2024, 10:25 Дело возбудили после крушения Ми-8 в Магаданской области СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области РИА «Новости»

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СК возбудил головное дело после экстренной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», — сообщили в ведомстве.

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ЧП произошло в 75 километрах от поселка Эвенск Северо-Эвенского района. Вертолет Ми-8 перевозчика «Дальнереченск Авиа» совершил аварийную посадку. Изначально транспортное средство следовало по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан.

Предварительно установили, что рейс перевозил работников золоторудного месторождения: на борту находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. Один из них погиб, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Предполагаемая причина произошедшего — неисправность двигателя. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и установит точные обстоятельства ЧП.

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