Эксклюзив 01 декабря 2022, 10:27 Вертолет совершил вынужденную посадку в Омске «112»: в Омской области вертолет совершил экстренную посадку

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В Омске вертолет совершил вынужденную посадку. Об этом сообщил Telegram-канал интернет-издания «112».

Это произошло недалеко от деревни Киксы. В данный момент уточняется, сколько человек находились на борту и есть ли пострадавшие. Предварительно, у воздушного судна отказал один двигатель. Экстренные службы выдвинулись на место. В местном отделении МЧС «360» сообщили, что подразделения министерства не привлекались.

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В воскресенье, 27 ноября, вертолет Robinson R66 разбился в Кесовогорском районе Тверской области. В аварии погибли заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев — он был за штурвалом — и его брат Дмитрий. Изначально о жесткой посадке в районе населенного пункта Вязовец сообщили представители ГУ МЧС по Тверской области. Изначально сообщалось о пострадавших, а не о жертвах. Вертолет упал в поле примерно в 300 метрах от дороги. Вертолет распался на части и смялся, обнажив кабину, повреждены лопасти.

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