Важное 28 ноября 2022, 09:01 Мастер самолетного спорта Курылев погиб под Тверью при крушении вертолета SHOT: Курылев погиб в Тверской области при крушении вертолета Robinson-R66

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Заслуженный мастер самолетного спорта РФ Александр Курылев находился в вертолете Robinson-R66, который потерпел крушение в Тверской области. Он и его брат Дмитрий Курылев погибли. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным издания, вертолет во время взлета коснулся деревьев, а затем рухнул на землю. Газета «Известия» написала, что Robinson-R66 потерпел крушение в поле, примерно в 300 метрах от дороги. Александр находился за штурвалом, Дмитрий — на пассажирском месте, братья погибли сразу же.

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ГУ МЧС по Тверской области сообщало о жесткой посадке Robinson-R66 в районе населенного пункта Вязовец Кесовогорского района еще вечером 27 ноября. В ведомстве тогда заявляли, что есть пострадавшие.

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Александр Курылев — абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на самолете в классе Advanced. Он также был чемпионом Европы в командных соревнованиях, получил медаль «За вклад в развитие вертолетного спорта». Курылев принимал участие в кругосветном перелете на вертолетах в 2013 году.