Происшествия 28 ноября 2022, 11:28 Появились кадры с места крушения Robinson R66 Прокуратура Тверской области начала проверку обстоятельств крушения Robinson R66

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Вертолет Robinson R66 разбился вечером 27 ноября в Кесовогорском районе Тверской области. Кадрами с места ЧП поделились представители региональной транспортной прокуратуры.

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На них видно, что вертолет сильно пострадал при крушении: корпус воздушного транспорта распался на части и смялся, обнажив кабину. Лопасти повреждены. Внутренние части вертолета, включая посадочные места, вывалились наружу. Часть обломков корпуса разбросало вокруг места крушения.

Источник: Тверская транспортная прокуратура Источник: Тверская транспортная прокуратура Источник: Тверская транспортная прокуратура

Сам вертолет упал в поле примерно в 300 метрах от дороги.

В аварии погибли заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев, который был за штурвалом, и его брат Дмитрий. Он сидел на пассажирском кресле.

Изначально о жесткой посадке Robinson-R66 в районе населенного пункта Вязовец сообщили представители ГУ МЧС по Тверской области. Тогда они заявляли о наличии пострадавших в результате аварии, а не о жертвах.