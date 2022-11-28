28 ноября 2022, 11:28
Появились кадры с места крушения Robinson R66
Прокуратура Тверской области начала проверку обстоятельств крушения Robinson R66
Вертолет Robinson R66 разбился вечером 27 ноября в Кесовогорском районе Тверской области. Кадрами с места ЧП поделились представители региональной транспортной прокуратуры.
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На них видно, что вертолет сильно пострадал при крушении: корпус воздушного транспорта распался на части и смялся, обнажив кабину. Лопасти повреждены. Внутренние части вертолета, включая посадочные места, вывалились наружу. Часть обломков корпуса разбросало вокруг места крушения.
Сам вертолет упал в поле примерно в 300 метрах от дороги.
В аварии погибли заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев, который был за штурвалом, и его брат Дмитрий. Он сидел на пассажирском кресле.
Изначально о жесткой посадке Robinson-R66 в районе населенного пункта Вязовец сообщили представители ГУ МЧС по Тверской области. Тогда они заявляли о наличии пострадавших в результате аварии, а не о жертвах.
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