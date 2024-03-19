Происшествия 19 марта 2024, 07:03 Вертолет Ми-8 вылетел в Петропавловск-Камчатский за попавшими под лавину туристами МЧС: туристов на Камчатке эвакуируют вертолетом Ми-8

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Попавших под лавину туристов на Камчатке эвакуируют по воздуху. За ними в Петропавловск-Камчатский вылетел вертолет Ми-8, сообщило МЧС России.

Выжившие туристы со спасателями добрались до Семеновского кордона. За ними из Елизовского муниципального района вылетел вертолет Ми-8. Он приземлится в Петропавловске-Камчатском.

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Группа из 11 человек отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского к горячим источникам. Туристы согласовали маршрут и подготовились, однако в пути их накрыла лавина. Девять человек выбрались из-под снега сами, еще двоим потребовалась помощь.

В операции задействовали около 40 человек, работу осложняли метель и опасность схода новой лавины. Женщину нашли мертвой, мужчину — в бессознательном состоянии.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил «360», что на Камчатке не работала противолавинная служба. Он сказал, что спастись из-под завала крайне сложно.