Мир 12 марта 2024, 02:47 Все пассажиры и экипаж стали жертвами авиакатастрофы в США AP: весь экипаж и пассажиры погибли при падении самолета в США Freepik

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Самолета Piper PA-32 потерпел крушение в американском штате Орегон. погибли как пассажиры, так и экипаж. Об этом сообщило издание The Associated Press.

В офисе шерифа округа Джефферсон стало известно о катастрофе, которая произошла недалеко от города Мадрас, 10 марта. Место крушения обнаружили при помощи представителей энергокомпании.

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«Из-за масштабов катастрофы, выживших не было», — указал шериф.

Ранее в Соединенных Штатах разбился частный самолет Bombardier Challenger 604, который может вмещать до 14 пассажиров. Воздушное судно рухнуло на трассе около города Нейплс и врезалось в автомобиль. После крушения самолет загорелся. Количество пострадавших не сообщилось.

Другая авиакатастрофа произошла в начале января — бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился во время тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.