Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке

Вертолет Ми-8, зарегистрированный на частное лицо, перестал выходить на связь на Камчатке. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

Вертолет, согласно предварительным данным, совершал полет в районе одной из сопок. Но в назначенное время Ми-8 не вышел на связь.

«Установить контакт с ним не удается уже два часа», — сообщил собеседник агентства.

На борту находились два человека. Их судьба неизвестна.

По сообщению телеканала «Россия 24», Ми-8 совершал полет в районе озера Котельниково.

Накануне в Оренбурге совершил вынужденную посадку самолет Boeing-738, который выполнял рейс в Москву. Лайнер вернулся в аэропорт из-за неисправности закрылок. На борту находились 68 пассажиров, в том числе трое детей. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

В четверг в Перми экстренно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург. Одному из пассажиров стало плохо на борту, вызвали бригаду скорой помощи. Но к моменту прибытия медиков пассажир уже скончался. Самолет простоял в пермском аэропорту около трех часов, после чего вылетел в Екатеринбург.