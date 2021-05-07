В Оренбурге вынужденно приземлился Boing-738, летевший в Москву. Он вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности закрылок.

Самолет компании «Аэрофлот» совершил посадку в 06:45 по местному времени. На борту находились 68 пассажиров, из них трое детей, сообщили в официальном Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Датчики неисправности закрылок в самолетах компании «Аэрофлот» срабатывают не в первый раз. В середине апреля у летевшего в Москву из Краснодара Boeing-737 сработал датчик неисправности закрылка. Самолет штатно приземлился в Шереметьево.

В марте этого года произошла аналогичная ситуация с Boeing-737 компании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Краснодар. Во время полета сработал датчик неисправности закрылка. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Краснодара. На борту лайнера находились 149 человек.

В конце апреля самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неполадок с предкрылками. Boeing-737 должен был выполнить рейс из Москвы в Брюссель.