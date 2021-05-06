Самолет экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, ночью совершил экстренную посадку в Перми. Одному из пассажиров стало плохо на борту, он скончался.

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино. Для оказания помощи пассажиру на борт поднялись врачи скорой. Но к моменту прибытия медиков он уже скончался. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

В пермском аэропорту «360» подтвердили, что самолет приземлился в 01:01 по местному времени (03:01 по московскому).

«Пилот запросил посадку и медицинскую помощь, но к сожалению, мужчина скончался. Тело забрали, а борт продолжил движение», — рассказали в воздушной гавани.

Самолет вылетел из Перми в Екатеринбург в 02:50 (04:50 по московскому времени).

О том, возвращался ли погибший в Екатеринбург обратным рейсом, или у него был билет в один конец, не уточняется.

В апреле самолет Ил-78 совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту находились 16 человек. По сведениям источника «360», причиной стала техническая неисправность.