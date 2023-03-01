Эксклюзив 01 марта 2023, 16:58 Вертолет Ми-8 после крушения в Мурманской области сняли на видео Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области

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Место крушения вертолета Ми-8 в Мурманской области сняли на видео. ЧП произошло в трех километрах от аэропорта Ловозеро. На борту находились девять человек: три члена экипажа и шесть пассажиров.

В региональном СК заявили, что по факту жесткой посадки Ми-8 возбудили дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

ЧП произошло днем 28 февраля. Ми-8 следовал по маршруту между селами Краснощелье и Ловозеро. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили пилот и один пассажир.

По предварительным данным, причиной падения вертолета могли стать ошибка пилотирования, неисправность радиодальномера и плохие погодные условия.