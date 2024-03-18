Важное 18 марта 2024, 23:46 Вертолет МЧС вылетел в Амурскую область для ликвидации последствий обвала Ми-8 со спасателями МЧС вылетел в Амурскую область РИА «Новости»

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В Амурскую область вылетел вертолет МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Борт Ми-8 с 13 спасателями и специальным оборудованием следует из Хабаровского края. Дополнительная группировка начнет работать в Зейском муниципальном округе на месте обвала горных пород на руднике.

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О ЧП стало известно вечером 18 марта. По предварительным данным, под обломками могут находиться более 10 человек. Спасатели зайдут в рудник по вентиляционному уклону. Специалистам предстоит восстановить связь и провести механизированную расчистку территории.

Прокуратура Зейского района Амурской области организовала проверку по факту случившегося. На место ЧП выехал прокурор Магомед Алиев. Правоохранители проверят исполнение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В сентябре 2023 года обрушение произошло на севере Турции в провинции Зонгулдак. Заблокированными оказались около 300 горняков.