Происшествия 13 сентября 2023, 16:16 Около 300 горняков заблокировало в шахте на севере Турции A Haber: в Турции 300 горняков заблокировало в шахте после обрушения породы РИА «Новости»

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Порядка 300 горняков оказались заблокированы в шахте на севере Турции после обрушения. Есть несколько пострадавших, сообщил местный телеканал A Haber со ссылкой на губернатора Османа Хаджибекташиоглу.

Обрушение произошло на шахте на севере Турции в провинции Зонгулдак. На место ЧП уже выехали спасатели и медики, уточнил TRT Haber.

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«Внутри 280 человек, четыре человека пострадали. Один спасся. Один человек тяжело ранен», — уточнил Хаджибекташиоглу.

По его данным, внутри шахты слышны голоса двух человек. К спасательной операции приступила группа из 75 специалистов.

Ранее обрушение породы произошло на юго-западе Китая, в результате погибли 19 человек. В зону бедствия попали производственные и жилые дома. Спасатели эвакуировали уцелевших и начали поисковую операцию, в которой задействовали 180 специалистов и 14 спецмашин.

В мае ЧП случилось на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Причиной стала подвижка грунта. Из опасной зоны эвакуировали 252 горняка, никто не пострадал во время обвала.