02 апреля 2023, 21:47
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге
Минздрав: шесть раненных при взрыве в кафе в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
После взрыва на Университетской набережной в Петербурге в больницу попали 24 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав.
«Шесть из них в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.
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Также отмечается, что состояние 18 пострадавших, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести.
Мощный взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Жертвой взрыва стал известный военный корреспондент Владлен Татарский. С ранениями в больницы отправили более 20 пострадавших.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрыву в кафе на Университетской набережной, где погиб Татарский
Санкт-Петербург
Взрывы
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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