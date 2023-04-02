Происшествия 02 апреля 2023, 21:47 Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге Минздрав: шесть раненных при взрыве в кафе в Петербурге находятся в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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После взрыва на Университетской набережной в Петербурге в больницу попали 24 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав.

«Шесть из них в тяжелом состоянии», — отметили в ведомстве.

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Также отмечается, что состояние 18 пострадавших, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести.

Мощный взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Жертвой взрыва стал известный военный корреспондент Владлен Татарский. С ранениями в больницы отправили более 20 пострадавших.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрыву в кафе на Университетской набережной, где погиб Татарский