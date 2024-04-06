Происшествия 06 апреля 2024, 00:10 Вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала о последних минутах перед расставанием Жена погибшего шахтера из Приамурья рассказала, как провожала мужа на вахту Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Погибший на руднике «Пионер» в Амурской области шахтер Юрий Марков был хорошим семьянином. Об этом «Известиям» рассказала вдова мужчины.

По ее словам, они прожили вместе 15 лет и собирались отметить в апреле годовщину свадьбы. Перед уходом на работу он крепко ее обнял. Когда сообщили о затоплении шахты, мир для нее рухнул.

Реклама

«Земля ушла из-под ног, и все», — подчеркнула женщина.

Ранее суд постановил заключить под стражу двух подозреваемых, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике «Пионер».

На шахте 1 апреля произошло обрушение, в результате чего заблокированными оказались более 10 рабочих.

Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.