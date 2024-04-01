Происшествия 01 апреля 2024, 19:12 Рабочие погибли при взрывных работах в уральской шахте РИА «Новости»: при проведении работ в шахте на Урале погибли три человека РИА «Новости»

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Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте «Северопесчанская». Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

«Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте», — передал собеседник агентства.

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Причиной произошедшего, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности. Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее обрушение произошло в шахте «Пионер» в Амурской области. Заблокированными оказались более 10 рабочих. Управляющего директора рудника обвинили в несоблюдении требований безопасности при проведении работ. Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.