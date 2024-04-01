01 апреля 2024, 19:12
Рабочие погибли при взрывных работах в уральской шахте
РИА «Новости»: при проведении работ в шахте на Урале погибли три человека
Три человека погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте «Северопесчанская». Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.
«Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте», — передал собеседник агентства.
Реклама
Причиной произошедшего, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности. Подробности происшествия выясняются. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее обрушение произошло в шахте «Пионер» в Амурской области. Заблокированными оказались более 10 рабочих. Управляющего директора рудника обвинили в несоблюдении требований безопасности при проведении работ. Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.
Шахты
Обрушения
Правила
Работа
Реклама
Реклама