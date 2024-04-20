Эксклюзив 20 апреля 2024, 20:16 В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку Источник «360»: самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево Unsplash

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В аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «360».

Известно, что самолет приземлился у КПП-2. Подробности происшествия уточняются.

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Источник сообщил, что на место происшествия выехали подразделения МЧС, однако посадка самолета прошла успешно, спасателям объявили отбой.

В Пулково 16 апреля экстренно сел самолет, следовавший из Калининграда в Москву. Борт запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью. На борту находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал.

Накануне в Красногвардейском округе Ставропольского края упал самолет. Машина разбилась в поле, летчики успели катапультироваться, их нашли и госпитализировали. По информации губернатора региона, разрушений и жертв нет.