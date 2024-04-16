Происшествия 16 апреля 2024, 17:43 Самолет экстренно приземлился в Пулкове из-за технической неисправности СК: борт из Калининграда экстренно сел в Петербурге из-за неисправности Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Читать 360tv в

Самолет со 188 пассажирами на борту экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что началась доследственная проверка.

«Самолет, следовавший маршрутом Калининград — Москва, запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью», — передали в ведомстве.

Реклама

На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Следователи осмотрели воздушное судно, организовали комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в России возросло число экстренных посадок самолетов. Как сообщили эксперты, частые поломки воздушных судов происходят из-за сложного положения российской авиации, в которой она оказалась после введения санкций. Выходом из ситуации может стать ужесточение контроля и развитие отечественной авиационной промышленности.