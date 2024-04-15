Важное 15 апреля 2024, 11:58 В пригороде Кургана объявили эвакуацию Администрация Кургана объявила об эвакуации Смолино, станции Камчиха и СНТ Пресс-служба МЧС

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В Кургане вода подступила к жилым домам в районе Смолино, станции Камчиха и близлежащих садовых товариществ. Городская администрация объявила об эвакуации.

«Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — заявила пресс-служба.

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Жителям затопленных территорий посоветовали собрать вещи, лекарства и документы, подготовить животных, детей и пожилых людей к транспортировке. Эвакуацию организуют автобусами с двух остановок — «Водоканал» по шоссе Тюнина и около поворота на Смолино у автогазозаправочной станции. Ближайший пункт временного размещения открыли в лицее № 12.

Вода в реке Тобол поднимется до 900 сантиметров, предупредило МЧС Курганской области. К утру 15 апреля в зону подтопления в регионе попали более 300 жилых домов и 570 садовых участков.