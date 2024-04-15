Происшествия 15 апреля 2024, 09:57 Более 300 жилых домов затопило в Курганской области МЧС: 309 жилых домов и 571 приусадебный участок затопило в Курганской области Пресс-служба МЧС

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В Курганской области затопило более 300 домов и свыше 570 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах <…> 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», — уточнили в ведомстве.

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Речь идет о Белозерском, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском и Притобольном округах. В последнем населенном пункте Плотниково за минувшие 24 часа от воды освободился один приусадебный участок.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие несколько дней в реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. Из-за этого продолжится подтопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым, Глядянское Притобольного округа.

Также сохраняется опасность поднятия уровня воды в реке Томь в районе Томска. Региональный главк МЧС сообщил, что он может достичь критической отметки в 890 сантиметров.