Общество 15 апреля 2024, 09:36 Жителей Кургана предупредили о сильном росте воды на реке Тобол МЧС: в Кургане прогнозируется высокий уровень воды Пресс-служба МЧС

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В Кургане на реке Тобол 15 апреля прогнозируются высокие уровни воды. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Эвакуируйтесь заранее. Возьмите документы и вещи», — посоветовали на сайте ведомства.

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Жителям напомнили телефоны экстренных служб: 112 и 101.

Ожидаемый уровень воды в Кургане — 900 сантиметров (+140 за сутки), максимальная ожидаемая величина — 1100 сантиметров. Спасатели предупредили, что при уровне воды в 1100 сантиметров в зону подтопления в городе могут попасть почти 10 тысяч человек (в том числе 1759 детей), 365 жилых домов, 600 дачных и 700 приусадебных участков. Подтопление может затронуть автодороги Курган — микрорайон Смолино, Курган — микрорайон Челноково и Курган — микрорайон Тополя, а также взлетно-посадочную полосу (ОАО «Аэропорт Курган»).

Интенсивный рост уровня воды на реке Тобол сохранится в ближайшие пару дней «в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ».

С полуночи уровень воды в реке Тобол поднялся до шести метров.