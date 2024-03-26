Происшествия 26 марта 2024, 19:55 В Подмосковье предоставили выплаты уже 52 пострадавшим при теракте в Crocus City Hall Министр Болатаева: выплаты получили 52 пострадавших в теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Московская область выплатила компенсации 52 пострадавшим при теракте в концертном комплексе Crocus City Hall. Об этом заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

«На данный момент Московская область произвела выплаты 52 пострадавшим», — заявила министр в беседе с ТАСС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что решение о суммах выплат приняли вместе с властями Москвы.

Глава региона подчеркивал, что по 500 тысяч рублей получат родные погибших в теракте, а также пострадавшие, проходящие лечение амбулаторно. По одному миллиону рублей получат раненые, которым потребовалась серьезная медицинская помощь.

Кроме того ежемесячные выплаты оформят на зарегистрированных в Московской области детей, чьи отец или мать погибли во время теракта.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что после теракта в Crocus City Hall некоторые дети остались сиротами, потеряв обоих родителей. Глава региона подчеркнул, что власти окажут и всю возможную помощь и обеспечат долгое сопровождение.