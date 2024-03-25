Происшествия 25 марта 2024, 11:24 Выплаты предоставили уже 15 пострадавшим при теракте — Минсоцразвития Подмосковья Минсоцразвития Подмосковья: выплаты предоставили уже 15 пострадавшим при теракте Телеканал «360»

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Подмосковье предоставило выплаты уже 15 пострадавшим при теракте в Crocus City Hall, эта работа продолжается. Об этом журналистам заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

О суммах выплат губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал 23 марта. Решения о них принимали вместе с столичными властями.

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Близким жертв теракта выплатят по три миллиона рублей, пострадавшим, которые находятся в стационарах, — по миллиону рублей, пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно, — по 500 тысяч рублей.

Кроме того, подчеркнул Воробьев, ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли при атаке террористов на Crocus City Hall.

Также всем в обязательном порядке будут компенсированы расходы на захоронение погибших, добавил губернатор.